Air France KLM meldet mehr Passagiere

Bei der franko niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat April 2013 6,638 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 1,9 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde um 2,9 Prozentpunkte auf 22,589 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage kletterte um 2,3 Prozentpunkte auf 18,707 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung entwickelte sich leicht negativ und ist um 0,4 Prozentpunkte auf 82,8 Prozent zurückgegangen. Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um fünf Prozentpunkte auf 1.300 Millionen Tonnenkilometer zurückgefahren, die Nachfrage schwächte sich um 4,6 Prozentpunkte auf 837 Millionen Tonnenkilometer ab.