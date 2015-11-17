Air France KLM meldet bessere Passagierzahlen

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft Air France KLM stiegen im Berichtsmonat Oktober 2015 7,040 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 1,5 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 0,9 Prozent auf 23,733 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren, die Nachfrage hat sich um 2,6 Prozent auf 20,443 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung verbesserte sich von 84,7 Prozent auf hohe 86,1 Prozent. Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 7,5 Prozent auf 1.263 Millionen Tonnenkilometer zurückgenommen, die Nachfrage schwächte sich um 10,1 Prozent auf 786 Millionen Tonnenkilometer ab.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit Air France KLM 66,899 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 2,5 Prozent.