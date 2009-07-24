Air France KLM meldet Rückgang der Einnahmen

Air France KLM Group sagte, im zweiten Quartal sei der Umsatz um 20,5 Prozent zurück gegangen.

Zwischen April und Juni erzielte die Gruppe Einnahmen in der Höhe von 5,19 Milliarden Euro, dies entspricht einem Einbruch von 20,5 Prozent. Der Trend, der sich im ersten Quartal bereits abgezeichnet hatte, hat sich den Erwartungen entsprechend weiterentwickelt. Im Passagierverkehr gingen die Einnahmen um 18,7 Prozent auf 4,01 Milliarden Euro zurück, während die Kapazität um 4,7 Prozent verkleinert wurde. Der Verkehr schrumpfte um 5,8 Prozent und der Yield sank um 14,5 Prozent. Der Umsatz aus dem Cargo Bereich verschlechterte sich um 41,5 Prozent auf 544 Millionen Euro, bei einem Rückgang des Verkehrs um 22,7 Prozent und der Kapazität um 17,2 Prozent. Air France-KLM hält an ihrer Einschätzung für die nächsten zwei Quartale fest, die stabiler werden sollen und sieht sogar eine kleine Möglichkeit einer Verbesserung.

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