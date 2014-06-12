Air France KLM meldet Maizahlen

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat Mai 2014 6,700 Millionen Fluggäste zu, das waren gleich viele wie im Vorjahresmai.

Die Verkehrsleistung wurde um 0,5 Prozent auf 23,260 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage konnte um 2,5 Prozent auf 19,398 Milliarden Sitzplatzkilometer gesteigert werden. Die Auslastung verbesserte sich von 81,8 auf solide 83,4 Prozent. Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um drei Prozent auf 1.311 Millionen Tonnenkilometer zurückgenommen, die Nachfrage ist mit 842 Millionen Tonnenkilometern unverändert geblieben.