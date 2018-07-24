Air France KLM meldet Junizahlen

Airbus A380 Air France (Foto: Airbus)

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat Juni 2018 insgesamt 7,743 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Wachstum von 2,9 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 1,8 Prozent auf 25,099 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert, die Nachfrage nahm dabei um 3,5 Prozent auf 22,296 Milliarden Sitzplatzkilometer zu. Die Auslastung verbesserte sich von 87,4 Prozent um 1,5 Prozentpunkte auf hohe 85,2 Prozent.

Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 0,5 Prozent auf 1.222 Millionen Tonnenkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 3,2 Prozent auf 723 Millionen Tonnenkilometer.

In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres konnte Air France KLM und HOP! insgesamt 41,140 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren zwei Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2017.

Die ganze Air France KLM Gruppe konnte die Passagierzahlen im Juni um 3,7 Prozent auf 9,342 Millionen Fluggäste steigern. Im ersten Halbjahr flogen konzernweit 48,453 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 2,9 Prozent.