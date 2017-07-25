Air France KLM meldet Junizahlen

Airbus A380 Air France (Foto: Airbus)

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat Juni 2017 insgesamt 7,526 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Wachstum von 7,6 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 5,1 Prozent auf 24,652 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrössert, die Nachfrage nahm dabei um 7,8 Prozent auf 21,537 Milliarden Sitzplatzkilometer zu. Die Auslastung verbesserte sich von 85,2 Prozent um 2,2 Prozentpunkte auf hohe 87,4 Prozent.

Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 2,3 Prozent auf 1.216 Millionen Tonnenkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um drei Prozent auf 701 Millionen Tonnenkilometer.

In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres konnte Air France KLM und HOP! 40,333 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren 4,4 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2016.

Die ganze Air France KLM Gruppe konnte die Passagierzahlen im Juni um 8,2 Prozent auf 9,006 Millionen Fluggäste steigern. Im ersten Halbjahr flogen konzernweit 47,145 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 6,5 Prozent.