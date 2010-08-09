Air France KLM meldet Juli zahlen

Mit Air France KLM flogen im Juli 6,9 Millionen Fluggäste, dies waren praktisch gleich viele wie in der Vorjahresperiode.

Air France KLM behielt ihr Angebot im Juli 2010 mit 22,860 Milliarden Sitzplatzkilometern gleich wie im Vorjahresjuli. Die Nachfrage stieg um 1,2 Prozent auf 19,7 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung stieg um 1,1 Prozent auf solide 86,2 Prozent. Bei der Luftfracht stieg die Verkehrsleistung um 1,7 Prozent auf 977 Millionen verkaufte Tonnenkilometer. Die Auslastung der Frachträume verbesserte sich um 2,4 Punkte auf 66,2 Prozent. Über die ersten sieben Monate verbesserte sich die Nachfrage bei der Luftfracht um 7,6 Prozent und zeigt, dass sich auch bei Air France KLM die Wirtschaftslage markant verbessert hat.