Air France KLM meldet Februarzahlen

Airbus A380 Air France (Foto: Airbus)

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat Februar 2017 insgesamt 5,705 Millionen Fluggäste zu, das waren 0,1 Prozent mehr als im Vorjahresfebruar.

Die Verkehrsleistung wurde um 0,6 Prozent abgebaut und erreichte 20,364 Milliarden Sitzplatzkilometer, die Nachfrage verbesserte sich um 1,4 Prozent auf 17,310 Milliarden Sitzplatzkilometern. Die Auslastung konnte um 1,7 Prozentpunkte gesteigert werden und erreichte solide 85,0 Prozent.

Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 3,4 Prozent auf 1.046 Millionen Tonnenkilometer vermindert, die Nachfrage schwächte sich um 3,2 Prozent auf 634 Millionen Tonnenkilometer ab, die Frachtauslastung erreichte dabei 60,7 Prozent.

Mit allen Airlines, die in der Air France KLM Gruppe zusammengefasst sind, flogen im Berichtsmonat Februar insgesamt 6,475 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 2,9 Prozent.

Im vergangenen Jahr flogen 93,442 Millionen Passagiere mit den Gruppenairlines von Air France KLM, das entspricht einem Wachstum von vier Prozent.