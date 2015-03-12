Air France KLM meldet Februarzahlen

Airbus A380 Air France (Foto: Airbus)

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat Februar 2015 5,386 Millionen Fluggäste zu, das waren 0,8 Prozent mehr als im Vorjahresfebruar.

Die Verkehrsleistung wurde mit 19,809 Milliarden Sitzplatzkilometer praktisch gleich gehalten wie im Vorjahresfebruar, die Nachfrage blieb mit 16,219 Milliarden Sitzplatzkilometern ebenfalls konstant. Die Auslastung blieb damit mit 81,9 Prozent ebenfalls unverändert. Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 3,1 Prozent auf 1.157 Millionen Tonnenkilometer zurück genommen, die Nachfrage schwächte sich um 8,2 Prozent auf 726 Millionen Tonnenkilometer ab.

Air France KLM konnte 2014 77,450 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einer Zunahme von 0,2 Prozent.