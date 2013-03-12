Air France KLM meldet Februarzahlen

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat Februar 2013 5,338 Millionen Fluggäste zu, das waren praktisch gleich viele wie ein Jahr zuvor.

Die Verkehrsleistung wurde mit 19,671 Milliarden Sitzplatzkilometern praktisch gleich gehalten wie im Vorjahresfebruar, die Nachfrage ging um 0,1 Prozentpunkte auf 15,823 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück. Die Auslastung ging von 80,6 Prozent auf 80,4 Prozent leicht zurück. Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 4,2 Prozentpunkte auf 1.200 Millionen Tonnenkilometer zurück genommen, die Nachfrage schwächte sich um 4,3 Prozentpunkte auf 763 Millionen Tonnenkilometer ab. Air France KLM konnte 2012 77,448 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einer Zunahme von 1,8 Prozentpunkten.