Air France KLM legt im Oktober zu

Im Vergleich zum Vorjahresoktober konnte Air France KLM mit 6,442 Millionen Fluggästen um zwei Prozent zulegen.

Die Auslastung konnte um 1,7 Prozent auf 84,2 Prozent gesteigert werden. Gegenüber dem Vorjahresoktober wurde die Kapazität um ein Prozent auf 21,635 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während die Nachfrage um 3,1 Prozent auf 18,226 Milliarden Sitzplatzkilometer anstieg. Am stärksten konnte das Geschäft in die Karibik und in die Gebiete des indischen Ozeans, gefolgt von Asien und Pazifik, zulegen. Das Frachtgeschäft verbesserte sich um 6,4 Prozent.