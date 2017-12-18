Air France KLM kann weiter zulegen

Airbus A380 Air France (Foto: Airbus)

Bei der franko niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat November 2017 insgesamt 6,606 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Wachstum von 5,7 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 3,7 Prozent auf 22,702 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage kletterte um 5,4 Prozent auf 19,342 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung verbesserte sich um 1,4 Prozentpunkte auf 85,2 Prozent.

Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um vier Prozent auf 1.162 Millionen Tonnen Kilometer ausgebaut, die Nachfrage ist um 6,9 Prozent auf 759 Millionen Tonnen Kilometer angestiegen.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Air France KLM 77,332 Millionen Passagiere, dies waren 4,9 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.

Die ganze Air France KLM Gruppe konnte die Passagierzahlen im November um 5,9 Prozent auf 7,374 Millionen Fluggäste steigern. In den ersten elf Monaten flogen mit den Konzern Airlines insgesamt 91,304 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 5,9 Prozent.