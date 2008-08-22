Air France KLM könnte bei Austrian Airlines mitbieten

Gestern war der österreichischen Presse zu entnehmen, dass Air France KLM Austrian Airlines nun doch interessiert sei. Heute bestätigt sich dies in der französischen Presse.

Gestern war der österreichischen Presse zu entnehmen, dass Air France KLM an Austrian Airlines nun doch interessiert sei. Heute bestätigt sich dies in der französischen Presse.