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Air France KLM könnte bei Austrian Airlines mitbieten

22.08.2008 RK
Austrian400x263_Boeing

Gestern war der österreichischen Presse zu entnehmen, dass Air France KLM Austrian Airlines nun doch interessiert sei. Heute bestätigt sich dies in der französischen Presse.

CR Austrian Airlines

Gestern war der österreichischen Presse zu entnehmen, dass Air France KLM an Austrian Airlines nun doch interessiert sei. Heute bestätigt sich dies in der französischen Presse.
 
Noch bis am 24. August kann um Austrian Airlines geboten werden. Laut einem Bericht in der französischen Zeitung Les Echos, bestätigte die Bank Lazard, dass sie durch Air France KLM aufgefordert wurde, eine Übernahme von Austrian Airlines zu überprüfen. Die Bank Lazard half auch bei der Bewertung und den Übernahmenageboten für Alitalia mit.
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