Air France KLM ist zuversichtlich

Mit Air France KLM flogen im August 2010 6,502 Millionen Fluggäste, dies waren 0,8 Prozent weniger als im Vorjahresaugust.

Die Nachfrage sank gegenüber dem Vorjahresaugust weiter um 1,2 Prozent auf 19,098 Milliarden Sitzplatzkilometer, das Angebot wurde um 0,9 Prozent auf 22,606 Milliarden Sitzplatzkilometer verringert. Die Auslastung lag bei soliden 84,5 Prozent. Alle fünf Verkehrsgebiete waren von dem leichten Nachfragerückgang in etwa gleich betroffen. Bei der Fracht stellte sich eine leichte Verbesserung ein, die Nachfrage stieg um 0,5 Prozent auf 934 Millionen Tonnenkilometer. Air France KLM gibt anlässlich der Präsentation ihrer August 2010 Zahlen auch bekannt, dass sich die Durchschnittserträge gegenüber dem Vorjahresaugust weiter verbessert haben und die Buchungszahlen für die nächsten Monate zuversichtlich stimmen.