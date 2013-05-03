Air France KLM im ersten Quartal mit Verlust

Air France KLM musste im ersten Quartal 2013 einen Nettoverlust von 630 Millionen Euro hinnehmen, ein Jahr zuvor betrug der Verlust im ersten Quartal 379 Millionen Euro.

Der Umsatz stieg um 1,3 Prozentpunkte auf 5,721 Milliarden Euro, während die Kosten mit 6,251 Milliarden Euro praktisch unverändert blieben. Der Betriebsverlust geben die beiden Fluggesellschaften mit 530 Millionen Euro an, ein Jahr zuvor lag der operative Verlust im ersten Quartal bei 611 Millionen Euro. Die Cash Reserven lagen Ende März bei soliden 3,730 Milliarden Euro.