Air France KLM hofft auf ersten A380 Ende 2009

Gestern berichtete der Geschäftsführer von Air France KLM, Jean Cyril Spinetta, dass er den ersten Airbus A380 Ende 2009 erwartet.

Dies berichtete Jean Cyrille Spinetta am Rande der Pressekonferenz anlässlich der Bekanntgabe der Halbjahreszahlen. Momentan sieht es so aus, dass Airbus den ersten Super Jumbo im Herbst an Air France KLM ausliefern kann. Airbus ist jedoch noch immer an der Überarbeitung des Fertigungsplans. Wir haben bei FliegerWeb bereits mehrfach betont, dass ein Übergang von der Einzelfertigung zur Serienproduktion einige Zeit in Anspruch nimmt und bei solchen Riesenprojekten der Zeitplan immer wieder von neuem überprüft und eventuell angepasst werden muss.