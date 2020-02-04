Air France KLM finalisiert A220 Bestellung

Air France Airbus A220-300 (Foto: Airbus)

Air France KLM hat im Juli einen Auftrag über 60 Airbus A220-300 bekanntgegeben, dieser konnte nun finalisiert werden.

In der Bestellung aus dem Sommer 2019 wurden dreissig Airbus A220-300 fest bestellt und dreissig als Optionen gezeichnet. Der im Dezember finalisierte Auftrag beinhaltet nun sechzig fest bestellte Airbus A220-300 Flugzeuge. Die Maschinen sollen bei Air France eingesetzt werden und Teile der A318 und A319 Flotte ersetzen. Ende November hatte Airbus insgesamt 530 Bestellungen für den Airbus A220 in den Auftragsbüchern, bei dem A220 handelt es sich um den CSeries Jet von Bombardier.