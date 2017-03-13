Air France KLM erwirtschaftete Gewinn

KLM Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Die Fluggesellschaft Air France KLM konnte im Geschäftsjahr 2016 einen Nettogewinn von 792 Millionen Euro erwirtschaften, das war mehr als sieben Mal so viel wie im Vorjahr.

Der Umsatz ist um 3,3 Prozent auf 24,844 Milliarden Euro zurückgegangen, während sich die Kosten um 4,5 Prozent auf 23,795 Milliarden verbilligten. Der Betriebsgewinn erreichte 1,049 Milliarden Euro, das waren 34 Prozent mehr al im Vorjahr. Die operative Marge gibt der Konzern mit 4,2 Prozent an, das entspricht einer Verbesserung von 1,2 Prozentpunkten.

Im vierten Quartal 2016 erreichte der Nettogewinn 362 Millionen Euro, das entspricht einem Plus von 31,1 Prozent. Der Umsatz ging um 2,5 Prozent auf 6,086 Milliarden Euro zurück.

Im vergangenen Jahr flogen 93,442 Millionen Passagiere mit den Gruppenairlines von Air France KLM, das entspricht einem Wachstum von vier Prozent.