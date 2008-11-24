Air France KLM bremst Wachstum

Bei der Präsentation ihrer Halbjahresergebnisse letzte Woche in Paris wurde klar, dass auch Air France KLM das Wachstum bremsen wird.

Im Winter wird ihre Kapazität um nur 1,7 Prozent wachsen, geplant waren ursprünglich 4,1 Prozent. Die Langstreckenkapazität wächst 2,6 Prozent statt der geplanten 4,8 Prozent. Mittelstrecken wachsen nur 1,4 Prozent, geplant waren 1,6 Prozent. Die Anpassungen betreffen alle Regionen ausser dem Golf, dort wird die Kapazität um 14 Prozent gesteigert. Auf Strecken über den Atlantik, nach Indien, Japan, Afrika und China wird die Kapazität sogar um 2 bis 5 Prozent gekürzt. Obwohl sie das Wachstum bremse, bleibe Air France KLM Markt führend in Europa, sagte CEO Jean-CyrilSpinetta.

Sehen Sie dazu auch die Newssendung vom Freitag, dem 21. November 2008. Link