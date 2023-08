Air France KLM auf Sparkurs

Nach einem markanten Gewinnrückgang im ersten Quartal, gibt die französisch-niederländische Fluggesellschaft einen erweiterten Sparplan bekannt.

Air France KLM meldete für die ersten drei Monate im laufenden Geschäftsjahr ein Umsatzplus von 5,8 Prozent auf 6,29 Milliarden Euro. Der Gewinn ging um 59,4 Prozent auf 168 Millionen Euro zurück. Air France KLM will das anvisierte Gewinnziel von 1 Milliarde Euro trotz dem Gewinnrückgang erreichen und unternimmt mit dem erweiterten Sparprogramm Challenge 10 weitere Anstrengungen die Kosten zu senken. In den Monaten April bis Juni flogen mit der Weltgrössten Airline 19,7 Millionen Fluggäste, das entspricht einem Plus von 2,2 Prozent.