Air France Airbus A350 mit Patrouille de France

Air France Airbus A350 mit Patrouille de France (Foto: Air France, Eric Magnan Airborne Films)

Die Fluggesellschaft Air France hat während den Feierlichkeiten zum neunzigjährigen Jubiläum zusammen mit der Patrouille de France einen atemberaubenden Film mit ihrem neusten Airbus A350 gedreht.

Air France feierte während dem Jahr 2023 ihren neunzigsten Geburtstag, auch das Kunstflugteam Patrouille de France konnte ein rundes Jubiläum feiern, sie steht seit 70 Jahren im Einsatz. Zum Abschluss eines Jahres voller Feierlichkeiten zum neunzigsten Jubiläum von Air France und zum siebzigsten Geburtstag der Patrouille de France werden die beiden Juwelen der französischen Luftfahrt in einem Sonderfilm geehrt, der spektakuläre Film rückt die beiden Luftfahrtjubilaren ins richtige Rampenlicht.

Ende September 2023 absolvierte der zweiundzwanzigste Airbus A350-900 für Air France mit dem Namen „Les Sables-d’Olonne“ seinen Überführungsflug vom Airbus Endfertigungswerk Toulouse zum Air France Drehkreuz Paris-Charles de Gaulle. Während diesem Ablieferungsflug entstanden über der Camargue die eindrücklichen Aufnahmen mit der Patrouille de France.

Der Einsatz wurde in einer Höhe von über 2.500 Metern über der Camargue gefilmt. Bei dieser von den Besatzungen sorgfältig vorbereiteten Sondermission mit dem Namen „Athos A350“ flogen elf Flugzeuge unterschiedlicher Größe und mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten zusammen, um die atemberaubenden Aufnahmen zu machen.

Ein Monat Vorbereitung und gründliche Zusammenarbeit waren erforderlich, um diesen fünfundvierzigminütigen Flug bis ins kleinste Detail zu planen, um dabei ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten. Diese Planung wurde zusammen mit dem Team der Patrouille de France, der Air France Besatzung und dem Piloten des Kameraflugzeugs vorbereitetet und nach den höchsten Standards durchgeführt.

Sagte Eric Prévot, Eventmanager und ATHOS A350-Missionsleiter.

Dieser Film ist ein echtes Geschenk für alle Luftfahrtbegeisterten und eine Hommage an den Pioniergeist der gesamten französischen Luftfahrtindustrie. Es unterstreicht auch seine lange Innovationstradition, die weltweit für sein Fachwissen und seine Exzellenz sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich anerkannt ist. Es wurde mit Unterstützung der französischen Luft- und Raumfahrtstreitkräfte und von Airbus hergestellt und zeugt auch von der langjährigen Leidenschaft und dem täglichen Engagement der Mitarbeiter von Air France und der gesamten Luftfahrtbranche, den Einfluss Frankreichs rund um den Globus spürbar zu machen.

Über den Air France Airbus A350-900

Das Flugzeug mit dem Namen „Les Sables d’Olonne“ ist der zweiundzwanzigste Airbus A350-900 der Air France Flotte. Mit einer Bestellung über 99 Flugzeuge in den verschiedenen Versionen (Passagier- und Frachtflugzeug) geht die Air France-KLM-Gruppe davon aus, in den kommenden Jahren der weltweit führende Betreiber dieses Flugzeugs der neuesten Generation zu sein. Mit einer Reduzierung des Treibstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen um 25 Prozent ist der Airbus A350-900 das Juwel der Langstreckenflotte von Air France. Auch der Lärmpegel wird um 40 Prozent reduziert.

Über die Patrouille de France

Die Patrouille de France ist Botschafterin der französischen Luft- und Raumfahrtstreitkräfte. Das Ausstellungsteam der Patrouille de France besteht aus Piloten, Mechanikern und Verwaltungspersonal der operativen Einheiten und präsentiert sein Fachwissen der breiten Öffentlichkeit auf jährlichen Flugshows. Im Jahr 2023 feierte die Patrouille de France ihr 70-jähriges Bestehen.