Air France - KLM mögliche neue Besitzerin der Alitalia

Air France - KLM soll angeblich daran interessiert sein, bei Alitalia einen Anteil von 10 bis 20% zu erwerben.

Gemäss der französischen Tageszeitung La Tribune soll Air France-KLM mit dem Kauf von 10- 20% der Aktien innerhalb von fünf Jahren zum Haupteigentümer der unrentablen Alitalia avancieren. Bei Air France-KLM hat man sich noch nicht zu dieser Behauptung geäussert. Offiziell bekannt war bislang nur, dass die Airline bereit ist, einen kleinen Anteil der Aktien zu erwerben.