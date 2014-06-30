Air France übernimmt zehnten Airbus A380

Frankreichs Flag Carrier konnte am 23. Juni 2014 den zehnten Airbus A380 Grossraumjet übernehmen.

F-HPJJ wurde der französischen Fluggesellschaft im Airbus Werk Finkenwerder in Hamburg übergeben. Der Superjumbo wurde anschliessend unter dem Rufzeichen Air France AFR374V nach Paris Charles de Gaulle überflogen. Bei der zehnten A380 Auslieferung an Air France handelt es sich um die Werknummer MSN117. Air France hat bei dem europäischen Flugzeugbauer insgesamt zwölf Airbus A380 bestellt Die A380 von Air France sind mit unterschiedlichen Passagierkonfigurationen ausgelegt und bieten Platz für 516 bis 538 Passagiere. Die Maschinen werden durch GP7200 Triebwerke von Engine Alliance angetrieben.