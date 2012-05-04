Air France übernimmt siebten A380

Der Flag Carrier Frankreichs konnte am 2. Mai 2012 seinen siebten Airbus A380 Superjumbo übernehmen.

F-HPJH wurde der französischen Fluggesellschaft im Airbus Werk Finkenwerder in Hamburg übergeben. Der Superjumbo wurde anschliessend unter dem Rufzeichen Air France 371V nach Paris Charles de Gaulle überflogen. Bei dem siebten A380 Auslieferung an Air France handelt es sich um die Werknummer MSN099 (achter A380 von Air France). Die A380 von Air France sind mit unterschiedlichen Passagierkonfigurationen ausgelegt und bieten Platz für 516 bis 538 Passagiere. Die Maschinen werden durch GP7200 Triebwerke von Engine Alliance angetrieben.