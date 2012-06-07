Air France übernimmt achten Airbus A380

Frankreichs Flag Carrier konnte am 6. Juni 2012 den achten Airbus A380 Superjumbo übernehmen.

F-HPJG wurde der französischen Fluggesellschaft im Airbus Werk Finkenwerder in Hamburg übergeben. Der Superjumbo wurde anschliessend unter dem Rufzeichen Air France 376V nach Paris Charles de Gaulle überflogen. Bei der achten A380 Auslieferung an Air France handelt es sich um die Werknummer MSN067 (siebenter A380 von Air France). Die A380 von Air France sind mit unterschiedlichen Passagierkonfigurationen ausgelegt und bieten Platz für 516 bis 538 Passagiere. Die Maschinen werden durch GP7200 Triebwerke von Engine Alliance angetrieben.