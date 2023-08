Air France übernahm die 50. Boeing 777

Boeing konnte in der vergangenen Woche die fünfzigste Boeing 777 an Air France ausliefern. Air France konnte ihre fünfundzwanzigste 777-300ER in Everett entgegennehmen.

Die Boeing 777 bildet das Hauptgrat der Langstreckenflotte von Air France. Bei dem zweimotorigen Riesen handelt es sich um eines der effizientesten Verkehrsflugzeuge. Die 777 ist die grösste Verkehrsmaschine mit zwei Triebwerken.

Air France ist auch Erstkunde für den Boeing 777 Frachter.