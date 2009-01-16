Air France: Gewerkschaften kündigen Streik an
16.01.2009 PSEN
Die Gewerkschaften der Air France haben für den 29. Januar 2009 zur landesweiten Arbeitsniederlegung aufgerufen.
Die Gewerkschaften der Air France haben für den 29. Januar 2009 zur Arbeitsniederlegung aufgerufen.
Sieben Arbeitervereinigungen teilten gestern mit, dass sie am 29. Januar einen landesweiten Protest anlässlich der stattfindenden Verhandlungen über Löhne und Konditionen organisieren werden. Der Streik soll zeitlich mit den industriellen Massnahmen zusammenfallen, die in ganz Frankreich geplant sind, um auf die sinkende Kaufkraft und Jobsicherheit hinzuweisen. Im November war der Verkehr bei Air France um 0,8 Prozent gefallen, zum grossen Teil als Folge eines Vier-Tages-Streiks der Piloten.