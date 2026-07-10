Air Europa mit solidem Gewinn

Air Europa Boeing 787 (Foto: Boeing)

Die spanische Fluggesellschaft Air Europa hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem Rekordergebnis abgeschlossen.

Air Europa konnte im Berichtsjahr 2025 den Umsatz um 7,3 Prozent auf 3,146 Milliarden Euro steigern. Den Reingewinn gibt die Airline mit 111 Millionen Euro an, das waren 27 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Den Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA kletterte bei Air Europa um 14,5 Prozent auf 235 Millionen Euro.

Für 2026 zeigt sich die Fluggesellschaft ebenfalls optimistisch. Nach einem Umsatzplus von 9,2 Prozent in den ersten vier Monaten des Jahres möchte Air Europa den Reingewinn um 28 Prozent steigern. Die Airline rechnet mit einem Umsatz von 3,3 Milliarden Euro. Das Wachstum wird durch eine starke Nachfrage, zusätzlichen Strecken und einem leichten Flottenausbau befeuert.