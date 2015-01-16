Air Europa bestellt Boeing 787-9

Boeing 787-9 Air Europa (Foto: Boeing Concept)

Die spanische Fluggesellschaft Air Europa hat bei dem US-amerikanischen Flugzeugbauer vierzehn weitere Dreamliner in Auftrag gegeben.

Bei der Bestellung handelt es sich um vierzehn Boeing 787-9, die nach den aktuellen Listenpreisen einem Wert von 3,6 Milliarden US Dollar entsprechen. Laut Angaben von Boeing wurde die Bestellung bereits im Dezember ohne Kundenangabe in die Auftragsbücher aufgenommen.

Air Europa hat bereits acht Boeing 787-8 bestellt, davon soll die erste Maschine voraussichtlich im nächsten Jahr übergeben werden, die erste Boeing 787-9 soll für Air Europa ab 2020 bereit sein.