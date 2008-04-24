Air Europa Piloten bereiten Streik vor

Die Piloten der spanischen Air Europa wollen vom 5. Mai bis zum 9. Mai in den Arbeitsausstand treten. Sie befürchten Lohn Dumping.

Air Europa hegt Pläne, eine neue Fluggesellschaft im Low Cost Segment zu gründen. Die 527 Piloten von Air Europa lassen sich für diese Geschäftsidee nicht erwärmen, da sie Lohn- und Sozialabbau befürchten. Die Gespräche zwischen der Geschäftsleitung und der Pilotenschaft wurden kürzlich abgebrochen. Vom 5. bis zum 9. Mai wollen die Piloten nun zu einer ersten Streikrunde starten, ein zweiter Streik ist im Juni geplant. Air Europa gehört zu Globalia und operiert 40 Flugzeuge.