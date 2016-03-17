Air Europa übernimmt Boeing 787 Dreamliner

Air Europa Boeing 787 (Foto: Boeing)

Die spanische Fluggesellschaft konnte zusammen mit SMBC Aviation Capital am 15. März 2016 bei Boeing ihren ersten Dreamliner übernehmen.

Nach der feierlichen Übergabe im Boeing Werk North Charleston wurde die erste spanische Boeing 787-8 nach Madrid überflogen. Air Europa hat bei Boeing insgesamt 22 787-8 und 787-9 bestellt. Damit will die Fluggesellschaft ihr Langstreckennetz ausbauen. Den ersten Dreamliner mietet Air Europa von der irischen Leasingfirma SMBC Aviation Capital.