Air Dolomiti stärkt Route München-Bologna

Air Dolomiti AVRO RJ (Foto: Air Dolomiti)

Die italienische Fluggesellschaft Air Dolomiti die schon auf der Strecke München – Bologna aktiv ist, stärkt nun diese Route.

Zu den bereits bestehenden vier Flügen täglich, kommt nun eine weitere, neue Verbindung hinzu. Die Neuerung gilt ab dem 25. April 2016. Start ist in Bologna um 20:15 Uhr und Ankunft in München um 21:25 Uhr, sowie dem Flug aus Deutschland um 21:55 Uhr, mit Landung am Flughafen Bologna um 22:55 Uhr. Diese neue, fünfte Flugverbindung wird von Montag bis Freitag angeboten.

Genau wie für alle anderen verfügbaren Reiseziele, können alle Passagiere zwischen dem Light-, Plus-, oder Emotion-Tarif wählen und sich die für die eigenen Bedürfnisse am besten geeignete Option aussuchen, ab 61€ one way all inclusive. Dieser Tarif ist limitiert verfügbar.

Tickets für die neue Verbindung können nach Angaben der Airline ab sofort gebucht werden.

Air Dolomiti