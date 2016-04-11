Air Dolomiti mit neuer Strecke ab München

Air Dolomiti AVRO RJ (Foto: Air Dolomiti)

Im August 2016 nimmt die italienische Air Dolomiti eine neue Strecke ab München auf.

Die Airline aus der Lufthansa Gruppe wird den ganzen Monat über die Strecke München – Brindisi anbieten und damit eine neue Verbindung zwischen der Apulien und Bayern fliegen. Tickets gibt es bereits ab 51 Euro, laut der Webseite der Fluggesellschaft. In einem Schnelltest von airportzentrale.de versagte jedoch das Buchungstool. Tickets scheinen noch nicht buchbar zu sein.

Die Flüge, die vier Mal pro Woche durchgeführt werden, ermöglichen es deutschen Passagieren die Sommerferien im warmen Apulien zu verbringen und die Ruhe des Salento, sowie das türkisblaue Meer und die Sonne in vollen Zügen zu genießen, teilte die Airline heute mit.

Flugplan der neuen Linie

EN 8260 München – Brindisi 18:30 – 20:15 Montag, Freitag und Sonntag

EN 8261 Brindisi – München 20:55 – 22:45 Montag, Freitag und Sonntag

EN 8260 München – Brindisi 10:15 – 12:00 nur Donnerstag

EN 8261 Brindisi – München 12:40 – 14:30 nur Donnerstag

Air Dolomiti