Air Dolomiti fliegt Innsbruck an

Air Dolomiti Embraer 195 (Foto: Air Dolomiti)

Air Dolomiti wird ab dem 2. Mai 2022 dreimal täglich Flüge von Innsbruck zum Luftverkehrsknotenpunkt Frankfurt fliegen.

Die Flüge sind Teil von Summer 2022, das zusammen mit dem Projekt zur Erweiterung der Flotte das Angebot von Air Dolomiti bereichern wird.

Der Flughafen Innsbruck-Kranebitten liegt etwa 3,5 km vom Zentrum von Innsbruck entfernt. Der Flughafen ist für seine einzigartige Lage bekannt: Starts und Landungen sind kompliziert, da der Flughafen von Bergen umgeben ist und die nahen Alpen atypische Luftströmungen erzeugen. Dies erfordert eine RNP AR-Zertifizierung, die hohe Navigationsstandards garantiert. Im Februar hat die österreichische Behörde Austrocontrol die Zulassung für den Einsatz auf dem Flughafen erteilt, und in den letzten Tagen hat die Fluggesellschaft auch die Zulassung von ENAC erhalten: Air Dolomiti hat damit als erste italienische Fluggesellschaft die RNP AR-Zertifizierung erhalten.

„Diese neue ENAC-Zulassung ist sehr wichtig und macht uns stolz, denn sie bestätigt unsere starke Dynamik und unseren Willen, immer neue Wege zu gehen. Wir verfügen über die Unterstützung und Ermutigung der Lufthansa Group, die es uns zusammen mit unserem Enthusiasmus und unserer Professionalität ermöglicht, den kommenden Monaten des Jahres mit Optimismus entgegenzusehen, da wir uns auf viele Projekte freuen: neue Flugzeuge, neue Flugstrecken und neue Zwischenlandeorte“, sagte Steffen Harbarth, CEO von Air Dolomiti.

“Der Flughafen Innsbruck ist bekannt für seinen komplexen Start- und Landebetrieb und seine sehr präzisen Navigationsanforderungen. Aus diesen Gründen müssen die Piloten, die auf diesem Flughafen eingesetzt werden sollen, geschult und darauf vorbereitet sein, die Komplexität der Manöver meistern zu können. Wir sind daher besonders stolz darauf, die RNP ARZertifizierung für den Betrieb auf diesem Flughafen erhalten zu haben, auch weil dies ein Beweis für die technische und professionelle Vorbereitung unserer Piloten ist.“ kommentierte Kommandant Roberto Belgrado, der Leiter des Flugbetriebs von Air Dolomiti.