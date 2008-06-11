Air Deccan und Kingfisher werden vorsaussichtlich einige Flüge streichen

Die indischen Fluggesellschaften Deccan Aviation Ltd und Kingfisher Airlines ziehen momentan die Einstellung gewisser Flüge in Erwägung, um die steigenden Treibstoffpreise zu kompensieren.

Ramki Sundaram, Leiter der Finanzabteilung von Deccan Aviation, liess erläutern, dass es in der momentanen Situation keine andere Option gibt als die Rationalisierung der Flugrouten. Dabei wird die Fluggesellschaft das Schwergewicht auf nicht rentable Flüge legen. Auch die indische Billigfluggesellschaft SpiceJet gab bekannt, dass sie vorübergehend einige nicht lukrative Flüge aus ihrem Angebot streichen werde. Laut Sundaram wird die neuliche Senkung der Treibstoffpreise um 4 Prozent kaum zur Verbesserung der Gewinnmarge oder zur Verhinderung von Verlusten beitragen.