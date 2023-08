Air China zweifelt an Gewinn

Air China ist unsicher, ob sie in diesem Jahr einen Gewinn erzielen wird.

Präsident Kong Dong sagte heute, er sei nicht sicher, ob die Airline das Jahr 2009 im Plus abschliessen werde. Die Aviatik Industrie durchlebt harte Zeiten und noch ist keine Besserung der Situation in Sicht. China Eastern Airlines, China Southern Airlines und Air China sind die grössten Fluggesellschaften des Landes und hatten aufgrund der sinkenden Nachfrage und der weltweiten Rezession Gewinnwarnungen für 2008 herausgegeben. Die Muttergesellschaft der Air China, China National Aviation Holding Company, hofft auf staatliche Unterstützung, doch die Airline könne notfalls auch ohne Subventionen überleben, so Kong.