Air China weiter im Corona Tiefflug

Air China Boeing 777-300ER (Foto: Boeing)

Air China konnte im Mai 2022 insgesamt 1,801 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresmai entspricht dies einem Einbruch von 78,3 Prozent.

Wegen weiteren Coronaausbrüchen in China sind die Verkehrszahlen während den vergangenen Monaten auch bei Air China regelrecht eingebrochen. Die verkauften Sitzplatzkilometer haben sich im Vergleich zum Mai 2021 um 77,7 Prozent auf 2,824 Milliarden verschlechtert, die Kapazität wurde um 69,7 Prozent auf 5,066 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Auslastung hat sich um 19,8 Prozentpunkte auf 55,7 Prozent verschlechtert.

Air China transportierte im Mai 2022 insgesamt 78.950 Tonnen an Luftfracht, das waren 27,4 Prozent weniger als im Mai 2021.

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