Air China rechnet mit Verlust

Air China, das Aushängeschild unter den chinesischen Fluggesellschaften, rechnet damit, für die ersten drei Quartale einen Verlust bekanntgeben zu müssen.

Dies wegen dem geringeren Passagieraufkommen und den Treibstoffpreisen. Auch das Erbeben von Sichuan, die Marktbewegungen während der Olympischen Spiele und die globale Finanzkrise brachte sie damit in Verbindung.

In der ersten Hälfte 2008 lag der Reingewinn noch bei CNY 1,28 Milliarden Yuan (USD 187 Millionen), 1,38 Prozent weniger als in der Vorjahresperiode. Nachdem die Gewinnprognose bekanntgegeben wurde, sackte die Air China Aktie um 6,17 Prozent auf CNY 4,87 ab.