Air China präsentiert Septemberzahlen

Air China Boeing 777-300ER München (Foto: Flughafen München)

Air China konnte im September 2023 insgesamt 10,982 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren dreieinhalbmal so viele wie im Vorjahresseptember.

Nach den Corona Lockerungen in China haben sich auch die Passagierzahlen bei Air China wieder stabilisiert. Die verkauften Sitzplatzkilometer haben sich im Vergleich zum September 2022 um 234 Prozent auf 19,561 Milliarden verbessert, die Kapazität wurde um 192 Prozent auf 26,365 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung war mit 74,2 Prozent um 9,4 Prozentpunkte besser ausgefallen als im Vorjahresseptember.

Air China transportierte im September 2023 insgesamt 108,450 Tausend Tonnen an Luftfracht, das waren 47,5 Prozent mehr als im September 2022. Die Frachtauslastung gab Air China mit 34,8 Prozent an, was einer Verschlechterung von 7,5 Prozent gleichkommt.

Ende September 2023 zählt Air China insgesamt 899 Flugzeuge in der Flotte.