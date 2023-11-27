Air China präsentiert Oktoberzahlen

Boeing 747-8I Air China (Foto: Boeing)

Air China konnte im Oktober 2023 insgesamt 11,716 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 259 Prozent mehr als im Vorjahres0ktober.

Nach den Corona Lockerungen in China haben sich auch die Passagierzahlen bei Air China wieder stabilisiert. Die verkauften Sitzplatzkilometer haben sich im Vergleich zum Oktober 2022 um 315 Prozent auf 20,584 Milliarden verbessert, die Kapazität wurde um 247 Prozent auf 26,828 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung war mit 76,7 Prozent um 12,4 Prozentpunkte besser ausgefallen als im Vorjahresoktober.

Air China transportierte im Oktober 2023 insgesamt 107,566 Tausend Tonnen an Luftfracht, das waren 59,5 Prozent mehr als im Oktober 2022. Die Frachtauslastung gab Air China mit 33,1 Prozent an, was einer Verschlechterung von 10,5 Prozent gleichkommt.

Ende Oktober 2023 zählt Air China rund 900 Flugzeuge in der Flotte.