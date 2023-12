Air China präsentiert Novemberzahlen

Boeing 747-8I Air China (Foto: Boeing)

Air China konnte im November 2023 insgesamt 10,361 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren fünfmal mehr als im Vorjahresnovember.

Nach den Corona Lockerungen in China haben sich auch die Passagierzahlen bei Air China wieder stabilisiert. Die verkauften Sitzplatzkilometer haben sich im Vergleich zum November 2022 um 349 Prozent auf 18,374 Milliarden verbessert, die Kapazität wurde um 279 Prozent auf 25,029 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung war mit 73,6 Prozent um 11,4 Prozentpunkte besser ausgefallen als im Vorjahresnovember.

Air China transportierte im November 2023 insgesamt 114,850 Tausend Tonnen an Luftfracht, das waren 115 Prozent mehr als im November 2022. Die Frachtauslastung gab Air China mit 37,5 Prozent an, was einer Verschlechterung von sieben Prozent gleichkommt.

Ende November 2023 zählt Air China rund 900 Flugzeuge in der Flotte.