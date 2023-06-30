Air China präsentiert Maizahlen
30.06.2023 PS
Air China konnte im Mai 2023 insgesamt 10,603 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 383 Prozent mehr als im Vorjahresmai.
Nach den Corona Lockerungen in China haben sich auch die Passagierzahlen bei Air China wieder stabilisiert. Die verkauften Sitzplatzkilometer haben sich im Vergleich zum Mai 2022 um 410 Prozent auf 17,438 Milliarden verbessert, die Kapazität wurde um 329 Prozent auf 25,588 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung war mit 68,2 Prozent um 10,9 Prozentpunkte besser ausgefallen als im Vorjahresmai.
Air China transportierte im Mai 2023 insgesamt 86,215 Tausend Tonnen an Luftfracht, das waren 2,4 Prozent mehr als im Mai 2022.