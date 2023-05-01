Air China präsentiert Märzzahlen
01.05.2023 PS
Air China konnte im März 2023 insgesamt 9,370 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 262 Prozent mehr als im Vorjahresmärz.
Nach den Corona Lockerungen in China haben sich auch die Passagierzahlen bei Air China wieder stabilisiert. Die verkauften Sitzplatzkilometer haben sich im Vergleich zum März 2022 um 275 Prozent auf 14,953 Milliarden verbessert, die Kapazität wurde um 224 Prozent auf 21,499 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung war mit 69,6 Prozent um 9,4 Prozentpunkte besser ausgefallen als im Vorjahresmärz.
Air China transportierte im März 2023 insgesamt 68,231 Tausend Tonnen an Luftfracht, das waren 24,9 Prozent weniger als im März 2022.