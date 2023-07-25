Air China präsentiert Junizahlen
Air China konnte im Juni 2023 insgesamt 11,049 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 183 Prozent mehr als im Vorjahresjuni.
Nach den Corona Lockerungen in China haben sich auch die Passagierzahlen bei Air China wieder stabilisiert. Die verkauften Sitzplatzkilometer haben sich im Vergleich zum Juni 2022 um 210 Prozent auf 18,740 Milliarden verbessert, die Kapazität wurde um 172 Prozent auf 25,781 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung war mit 72,7 Prozent um 8,9 Prozentpunkte besser ausgefallen als im Vorjahresjuni.
Air China transportierte im Juni 2023 insgesamt 99,205 Tausend Tonnen an Luftfracht, das waren 14,6 Prozent mehr als im Juni 2022. Die Frachtauslastung gab Air China mit 35,7 Prozent an, was einer Verschlechterung von elf Prozent gleichkommt.