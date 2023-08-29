Air China präsentiert Julizahlen

Boeing 747-8I Air China (Foto: Boeing)

Air China konnte im Juli 2023 insgesamt 12,797 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 98 Prozent mehr als im Vorjahresjuli.

Nach den Corona Lockerungen in China haben sich auch die Passagierzahlen bei Air China wieder stabilisiert. Die verkauften Sitzplatzkilometer haben sich im Vergleich zum Juli 2022 um 116 Prozent auf 22,136 Milliarden verbessert, die Kapazität wurde um 90 Prozent auf 29,368 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung war mit 75,4 Prozent um 9,2 Prozentpunkte besser ausgefallen als im Vorjahresjuli.

Air China transportierte im Juli 2023 insgesamt 93,636 Tausend Tonnen an Luftfracht, das waren 13,7 Prozent mehr als im Juli 2022. Die Frachtauslastung gab Air China mit 32,7 Prozent an, was einer Verschlechterung von acht Prozent gleichkommt.