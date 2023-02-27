Air China präsentiert Januarzahlen

Air China Boeing 777-300ER (Foto: Boeing)

Air China konnte im Januar 2023 insgesamt 6,777 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 54,1 Prozent mehr als im Vorjahresjanuar.

Nach den Corona Lockerungen in China haben sich auch die Passagierzahlen bei Air China wieder stabilisiert. Die verkauften Sitzplatzkilometer haben sich im Vergleich zum Januar 2022 um 62,2 Prozent auf 10,911 Milliarden verbessert, die Kapazität wurde um 38,4 Prozent auf 15,608 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung war mit 69,9 Prozent um 10,3 Prozentpunkte besser ausgefallen als im Vorjahresjanuar.

Air China transportierte im Januar 2023 insgesamt 53,835 Tausend Tonnen an Luftfracht, das waren 44,6 Prozent weniger als im Januar 2022.