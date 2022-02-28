Air China präsentiert Januarzahlen

Boeing 747-8I Air China (Foto: Boeing)

Air China konnte im Januar 2022 insgesamt 4,398 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresjanuar entspricht dies einem Plus von 3,2 Prozent.

Bei Air China zeigt das Passagierwachstum wieder eine positive Tendenz. Die verkauften Sitzplatzkilometer haben sich im Vergleich zum Januar 2021 um 3,7 Prozent auf 6,726 Milliarden verbessert, die Kapazität wurde um 10,3 Prozent auf 11,280 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um 3,8 Prozentpunkte auf 59,6 Prozent verschlechtert.

Air China transportierte im Januar 2022 insgesamt 97.215 Tonnen an Luftfracht, das war gleich viel wie im Januar 2021.