Air China präsentiert Februarzahlen

Boeing 747-8I Air China (Foto: Boeing)

Air China konnte im Februar 2023 insgesamt 7,229 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 63,8 Prozent mehr als im Vorjahresfebruar.

Nach den Corona Lockerungen in China haben sich auch die Passagierzahlen bei Air China wieder stabilisiert. Die verkauften Sitzplatzkilometer haben sich im Vergleich zum Februar 2022 um 71,2 Prozent auf 11,642 Milliarden verbessert, die Kapazität wurde um 51,7 Prozent auf 16,029 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung war mit 72,6 Prozent um 8,2 Prozentpunkte besser ausgefallen als im Vorjahresfebruar.

Air China transportierte im Februar 2023 insgesamt 46,947 Tausend Tonnen an Luftfracht, das waren 30,2 Prozent weniger als im Februar 2022.