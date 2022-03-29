Air China präsentiert Februarzahlen

Boeing 747-8I Air China (Foto: Boeing)

Air China konnte im Februar 2022 insgesamt 4,415 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Plus von 25,6 Prozent.

Bei Air China zeigt das Passagierwachstum wieder eine positive Tendenz. Die verkauften Sitzplatzkilometer haben sich im Vergleich zum Februar 2021 um 28,6 Prozent auf 6,801 Milliarden verbessert, die Kapazität wurde um 23,1 Prozent auf 10,564 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um 2,8 Prozentpunkte auf 64,4 Prozent verbessert.

Air China transportierte im Februar 2022 insgesamt 67.233 Tonnen an Luftfracht, das waren 10,4 Prozent weniger als im Februar 2021.