Air China präsentiert Augustzahlen

Boeing 747-8I Air China (Foto: Boeing)

Mit Air China flogen im Berichtsmonat August 2019 insgesamt 10,480 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 5,7 Prozent.

Die verkauften Sitzplatzkilometer stiegen im August um 6,1 Prozent auf 21,297 Milliarden, die Kapazität wurde um 5,6 Prozent auf 25,176 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung der Flüge verbesserte sich um 0,4 Prozentpunkte auf solide 84,6 Prozent.

Air China transportierte im August 118.674 Tonnen an Luftfracht, das waren 2,5 Prozent weniger als im August 2018.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit Air China 77,014 Millionen Passagiere, dies entspricht gegenüber der vergleichbaren Vorjahreszeitspanne einem Plus von 5,4 Prozent.